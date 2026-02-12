Популярной актрисе Лоре Дерн 150 раз отказывали в ролях из-за внешности

Знаменитая американская актриса Лора Дерн призналась, что испытывала трудности с ролями из-за своей внешности. Ей 150 раз отказывали в съемках в связи с высоким ростом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

Уже в 12 лет юная актриса была ростом 180 см. Она призналась, что из-за этой особенности ее не хотели брать в кино. Режиссеры и директора по кастингам регулярно отклоняли кандидатуру актрисы.

Сейчас Дерн 58 лет, и ее рост составляет 183 см. Также актриса призналась, что съемочные команды постоянно удивлялись ее высокому торсу.

Актриса также вспоминал, что ей невероятно понравилось сниматься с актером и комиком Уиллом Арнеттом, рост которого 189 см, в фильме Брэдли Купера «Эта штука работает?». Она отметила, что у них с коллегой почти одинаковый рост, потому им было удобно работать в кадре и смотреть друг другу прямо в глаза.

Ранее звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет. Он долго боролся с раком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.