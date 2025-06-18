Понять свое состояние: спрос на книги о ПТСР взлетел в России вдвое

Спрос на книги о посттравматическом расстройстве увеличился в России в 2 раза

Россияне стали вдвое чаще приобретать книги о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Наибольшую популярность завоевала книга о контроле над гневом, сообщает «Осторожно, новости» .

Рост спроса на литературу о психологии и самопомощи зафиксировали аналитики книжного сервиса «Строки». Согласно имеющимся данным, в прошедшем мае поиск подобных книг стал активнее в 2 раза. Речь идет в том числе об изданиях про ПТСР и воркбуках, помогающих понять свое состояние.

Самой популярной стала книга «Комплексное ПТСР. Как справиться с гневом и страхом и вернуть идентичность. Воркбук» Тамары Макклинтон-Гринберг. Также спросом пользуются «Жизнь после травмы. Как помочь близкому с посттравматическим стрессовым расстройством» Клаудии Зэйферт и Джейсона Девивы, «ПТСР. Руководство по проработке психологических травм» Фрэнка Андерсона и др.

Ранее стало известно, что россияне весной стали чаще выбирать книги с мрачной эстетикой и детективы. Самым популярным произведением среди художественной литературы стала книга японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут».