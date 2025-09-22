Участница из США Василика Карагиоргос не вышла на сцену «Интервидения» 20 сентября в «Live Arena» в Москве, а SHAMAN (Ярослав Дронов) добровольно отказался от участия в голосовании, сообщает Общественная Служба Новостей .

Глава МИД России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что данный смотр рассматривается как культурное пространство, не подверженное политическим манипуляциям. Он также указал на увеличившееся число стран, принимающих участие: первоначальный замысел, направленный на страны БРИКС, вызвал живой интерес и у прочих государств и союзников.

В целом, по оценкам экспертов, возрожденный спустя более чем 30 лет конкурс прошел успешно. «Интервидение 2025» стало настоящим форумом для обмена культурным опытом и площадкой для плодотворного творческого взаимодействия.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Музыкант признался, что никак не ожидал такого решения жюри.

