Политика и скандалы: как в России возродили «Интервидение»
Участница из США Василика Карагиоргос не вышла на сцену «Интервидения» 20 сентября в «Live Arena» в Москве, а SHAMAN (Ярослав Дронов) добровольно отказался от участия в голосовании, сообщает Общественная Служба Новостей.
Глава МИД России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что данный смотр рассматривается как культурное пространство, не подверженное политическим манипуляциям. Он также указал на увеличившееся число стран, принимающих участие: первоначальный замысел, направленный на страны БРИКС, вызвал живой интерес и у прочих государств и союзников.
В целом, по оценкам экспертов, возрожденный спустя более чем 30 лет конкурс прошел успешно. «Интервидение 2025» стало настоящим форумом для обмена культурным опытом и площадкой для плодотворного творческого взаимодействия.
Ранее сообщалось, что победителем конкурса стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Музыкант признался, что никак не ожидал такого решения жюри.
