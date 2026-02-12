Полина Диброва рассказала о подарке ко Дню всех влюбленных

сегодня в 18:12

Полина Диброва — о 14 февраля: подарок готов, но раскрывать не буду

Телеведущая Полина Диброва 12 февраля в Москве на встрече с прессой рассказала, что подготовила подарок ко Дню всех влюбленных, но отказалась раскрывать детали. О личной жизни и семье она высказалась во время завтрака в индийском ресторане в центре столицы, сообщает сайт MK.Ru .

«Мне очень приятно, что меня так сильно ждут», — сказала она, обращаясь к собравшимся.

Телеведущая сообщила, что уже подготовила подарок для любимого человека, бизнесмена Романа Товстика, однако раскрывать подробности не стала.

«Подарок готов, но раскрывать не буду. Это останется между нами», — отметила она.

Диброва также рассказала о семейной жизни. Недавно семья отметила шестнадцатилетие старшего сына. Знаменитость воспитывает троих сыновей — Александра, Федора и Илью, рожденных в браке с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Говоря о чувствах, Диброва призналась, что не может дать точное определение любви.

«Русский язык богатый. Но я не знаю, как правильно охарактеризовать любовь. Она просто есть», — сказала она.

