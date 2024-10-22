Показ документального фильма о заводе «Экситон» прошел в Павловском Посаде

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской област

В выставочном зале «Дом Широкова» прошел показ седьмого документального фильма о Павловском Посаде из цикла «История. События. Люди. Воспоминания», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Документальная кинолента «Воспоминания о „Юности“ открыла показ фильмов о заводе „Экситон“.

Гости вспомнили славное прошлое стадиона „Юность“ завода „Экситон“. В советское время он представлял оздоровительный комплекс с хоккейным и футбольным полем, окруженным трибунами на 16 тысяч человек, велосипедными и лыжными базами, легкоатлетическим манежем.

Здесь проводились спортивно-массовые и культурно-развлекательны мероприятия, новогодние гуляния, спортивные чемпионаты, фестивали.

Отметим, что АО «Экситон» — российский завод, расположенный в городе Павловский Посад (входил в состав НПО НЦ), один из старейших изготовителей интегральных микросхем широкой номенклатуры. На заводе изготавливают кристаллы и собирают микросхемы, выпускаются разнообразные изделия электронной техники, применяемые в боевых стратегических ракетах, ракетах гражданского назначения, вычислительных и коммуникационных комплексах, системах средств связи.

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