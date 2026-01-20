Максим Галкин* радикально сменил имидж и стал похож на актера турецких сериалов

Артист и комик Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, представил публике обновленный имидж. Одно из первых появлений юмориста на людях в текущем году вызвало неоднозначную реакцию: из-за густой бороды и специфического гардероба подписчики с трудом узнали шоумена, пишет «Царьград» .

На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, артист запечатлен во время зимней прогулки. Галкин*, одетый в коричневое пальто в стиле ретро и шапку, играл в снежки, однако внимание аудитории приковала именно борода артиста, которая ранее не была характерна для его образа.

Преображение спровоцировало волну удивленных интернет-комментариев. Пользователи разделились в оценках, сравнивая артиста с коллегами по цеху. Среди наиболее популярных ассоциаций оказались турецкие кинозвезды (многие отметили, что борода придала юмористу восточный колорит), рэпер Тимати (часть аудитории увидела сходство с рэпером из-за формы бороды) и даже Филипп Киркоров — наиболее ироничные комментаторы предположили, что Галкин* сознательно копирует стиль бывшего супруга Аллы Пугачевой, чтобы «запутать» близких.

«Ой, я впервые вижу Максима* с бородой. Подумала, что это турецкий актер», — пишет одна из пользовательниц.

«Максим*, я вас не узнала. На секунду показалось, что передо мной Филипп Киркоров», — добавила другая.

Не обошли вниманием и гардероб артиста. Кожаное пальто с меховым воротником напомнило подписчикам моду 70-х годов, вызвав ностальгические воспоминания о советском прошлом.

Вероятно, смена имиджа совпала с подготовкой масштабного гастрольного тура, приуроченного к 50-летию шоумена. Некоторые отмечают, что подобный визуальный ребрендинг — эффективный способ подогреть интерес к предстоящим юбилейным выступлениям.

*Признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ