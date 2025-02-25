Поэтессу Веру Полозкову* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российскую поэтессу Веру Полозкову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Полозкова Вера Николаевна, 05.03.1986 г. р., г. Москва», — сообщается в базе.

Еще в 2023 году Полозкову* призывали проверить на предмет финансирования ВСУ, а также по нескольким статьям УК РФ. В одном из интервью поэтесса отреагировала на подрыв машины писателя Захара Прилепина. Во время теракта ему удалось выжить.

У Полозковой* спросили, выпила бы она шампанского после новости о покушении. На что она заявила: «Недотянули до шампанского. Максимум пивко». Ответ возмутил общественность.

После начала СВО поэтесса покинула Россию и начала давать концерты в европейских городах. Ее мать осталась на Родине. Недавно она скончалась, а Полозкова* не смогла приехать, чтобы проводить ее в последний путь. Сейчас поэтесса вместе с тремя детьми живет на Кипре. За время скитаний она успела побывать в Индии и Грузии.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.