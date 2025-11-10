Подмосковный театр «Русский балет» представил в Израиле шедевры балетной классики

В ноябре Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева проводит гастрольные выступления в Израиле. Маршрут гастролей пролегает через 12 городов Израиля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гастрольный тур открылся балетом «Щелкунчик» на сцене концертного зала Гехаль а-Тарбут в Петах-Тиква. Балет «Щелкунчик» был поставлен Вячеславом Гордеевым в своей оригинальной редакции в 1991 году и стал очень популярным как в России, так и за рубежом. Публику восхищают режиссура и виртуозная работа артистов, а также роскошные костюмы и декорации, созданные известными театральными художниками Игорем Нежным и Татьяной Тулубьевой.

Балет «Лебединое озеро» представлен в Ашкелоне, Нетании, также на сцене концертного зала «Бейта-Опера» г. Тель-Авив, где спектакль посетил российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов с супругой и сотрудниками посольства.

Анатолий Дмитриевич выразил благодарность и восхищение спектаклем, пожелал успеха театру. Особую личную благодарность посол выразил Вячеславу Михайловичу Гордееву и подчеркнул, что сотрудничество с театром «Русским балет» в рамках культурного обмена вносит значимый вклад в развитие российско-израильских отношений.

О гастролях театра «Русский балет» написали на сайте МИД РФ, а также на телеканале «Россия. Культура» показали интервью с художественным руководителем театра Вячеславом Гордеевым.

Заключительные гастрольные выступления с балетами «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» пройдут в престижной Герцлии в центре сценических искусств.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.