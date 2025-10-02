Подмосковный театр «Чеховская студия» выступит на театральном фестивале в Липецке

Мелиховский театр «Чеховская студия», работающий в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово», г. о. Чехов, выступит на фестивале «Липецкие театральные встречи», который пройдет до 10 октября в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого. Это уже 41-й фестиваль театрального искусства, который проходит в Липецке, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Актеры театра представят на суд зрителей свой новый спектакль «Платонов», поставленный по ранней пьесе А. П. Чехова, которую он написал будучи гимназистом — ему тогда едва исполнилось 18 лет. Опубликовали пьесу лишь в 1923 году.

«Платонов — провинциальный философ. История о русском Гамлете, который решает для себя — быть или не быть. Мятущееся сознание, обреченное на бездействие…», — так режиссер спектакля Рустем Фесак говорит о пьесе.

Жители Подмосковья смогут познакомиться с постановкой и оценить ее в субботу, 4 октября, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

Подробная информация и билеты — на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». 16+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.