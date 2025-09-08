Подмосковный музей «Мелихово» получил гран-при форума «Дерево в архитектуре»

Визит-центр музея-заповедника «Мелихово» удостоен гран-при международного форума деревянного строительства «Дерево в архитектуре 2025» в номинации «За лучший реализованный проект из дерева», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Этот проект не только улучшает инфраструктуру музея, но и гармонично вписывается в культурно-исторический контекст усадьбы, делая посещение Мелихово, еще более впечатляющим и запоминающимся.

Новое здание визит-центра объединяет все необходимое для комфорта и удобства посетителей: кассы, сувенирный магазин, кафе, туалеты, а также административные и технические помещения. Особое внимание привлекает деревянный настил перед визит-центром, на котором размещены металлические фигуры зверей и насекомых, выполненные по рисункам Антона Павловича Чехова из его писем.

Музей-заповедник продолжает сохранять и развивать наследие А. П. Чехова, привлекая новых посетителей современными авторскими архитектурными решениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.