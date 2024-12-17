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Подмосковный Дворец культуры «Исток» откроется после ремонта в 2025 году

В Серпухове идет ремонт Дворца культуры «Исток». Уже проведены кровельные работы, гидроизоляция фундамента по всему периметру, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зданию более 150 лет. Площадь — 3 500 кв. м. Фронт работ большой. Подрядчик продолжает демонтаж старых перекрытий и внутренних конструкций — с объекта на специализированные полигоны уже вывезено более 900 кубометров строительного мусора.

Строение старинное — от воздействий внешней среды разрушается кирпичная кладка. Приходится менять, реставрировать отдельные узлы и элементы. Строители работают в тесном контакте с проектировщиками. Очистка старого кирпича здания выполнена уже на 90%. Следующий этап — обработка старинной кладки специальным защитным составом.

Реконструкция ДК идет согласно графику, и в 3 квартале 2025 года обновленное учреждение культуры распахнет свои двери для жителей.

Ремонтные работы проводятся за счет областных средств в рамках программы «Культура Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.