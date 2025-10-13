Подмосковные музеи стали лауреатами конкурса «Знать, чтобы помнить»

В номинации «Лучший городской музей» первое место занял Музей боевой и трудовой славы школы № 24 Подольска, а школьный музей «Борисов городок» из Можайского округа стал третьим в номинации «Лучший сельский музей».

Всего на конкурс, который проводится в рамках партпроекта «Единой России»«Историческая память», поступило более 2,3 тысяч заявок из 82 регионов. В финал вышли 169 музеев, а победителями стали 92, они получат от 200 до 500 тысяч рублей на развитие музейной деятельности.

Как сообщил депутат Мособлдумы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Владимир Вшивцев, в этом году конкурс был посвящен сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, блокадниках, узниках концлагерей, тружениках тыла.

Руководитель музея подольской школы № 24 Константин Колесников рассказал, что учреждение принимало участие в конкурсе уже во второй раз.

«Благодаря новым информационным технологиям, которые мы используем при создании проектов в своем музее, нам удалось сейчас войти в число лучших», — сообщилКонстантин Колесников.

Музей боевой и трудовой славы в школе № 24 был создан в 1983 году по инициативе директора и ветеранов 129-й стрелковой дивизии. В настоящее время там представлено более 650 экспонатов.

Историко-краеведческий музей «Борисов городок» школы «Перспектива» в Можайском округе, занявший 3 место в номинации «Лучший сельский музей», возглавляет учитель истории и обществознания Анжелика Ильина.

Краеведческая деятельность школьников не ограничивается селом Борисово, они изучают историю и природу всего Можайского муниципального округа.

В 2025 году впервые в рамках конкурса проводилось народное голосование за авторские ролики от обучающихся школ и вузов, посвященные жизни и подвигам их родных. В народном голосовании победили участники из Сергиева Посада и Щелкова.

В частности, ученица Лицея № 24 имени Героя Советского Союза А. В. Корявина из Сергиево-Посадского округа Екатерина Разумовская стала победительницей в номинации «Сельский ролик». Работа «Чтобы не потерять нить памяти…» посвящена боевому пути ее прадеда Бориса Савельева, а видео поддержали более 3 тысяч жителей Подмосковья.

«Победа Екатерины — это важный пример того, как молодое поколение сохраняет историческую память. Ее работа не просто рассказывает о подвиге конкретного человека — она соединяет поколения» — отметил депутат фракции «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память» в Сергиевом Посаде Алексей Вохменцев.

В свою очередь, семья Филипповых из Щелкова победила в номинации «Городской ролик».

Ученица лицея № 14 имени Ю. Гагарина Елизавета Филиппова вместе с отцом рассказала об истории своего прадеда Ильи Ночевкина. Он являлся участником Сталинградской битвы, кавалером ордена Красной Звезды, после войны трудился на Чкаловском аэродроме.

Напомним, с 2018 по 2025 годы по партпроекту «Историческая память» провели шесть всероссийских конкурсов музеев образовательных организаций разной тематики: краеведческой, цифровой, поисково-исследовательской, на тему Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.