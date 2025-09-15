Подмосковные маги показали мастерство в ступинском парке в выходные дни

В ступинском парке культуры и отдыха имени Николая Островского 13 сентября состоялся отборочный этап I в России фестиваля иллюзионистов «Маги в парках», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Благодарю администрацию округа за доверие и честь, которую нам оказали — привезти наш новый фестиваль „Маги в парках“ в Ступино. Фестиваль проходит на территории Московской области и России впервые, его аналогов не существует», — отметила Ксения Васильева, директор Московской областной дирекции по развитию парков «Мособлпарк».

Помощь в обеспечении порядка на мероприятии наряду с силовыми структурами оказывали участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«„Маги в парках“ — интересное и масштабное событие. Важно показывать людям, что есть разные профессии и увлечения. Можно в любом возрасте найти какое-то призвание или хобби, которое будет помогать развиваться и узнавать новое», — отметила руководитель волонтерского штаба Анастасия Кытина.

Семь талантливых конкурсантов из Подмосковья продемонстрировали мастерство, креативность и харизму ступинской публике. Профессиональные и начинающие иллюзионисты боролись в номинациях «Микромагия» и «Сценическая магия» за главный приз фестиваля — возможность выступить в программе всемирно известных иллюзионистов братьев Сафроновых.

«Если считать с перерывами, занимаюсь 13 лет. На большой публике выступаю редко, сегодня — второй раз. Микромагия хорошо развивает мышление и моторику. Главное — самому получать от этого удовольствие. Думаю, фестивали такого формата интересны, потому что непонятны. Я сторонник того, чтобы зрители, смотря шоу, фокус, искали не секрет того, как он делается, а наслаждались», — поделился участник из города Раменское Никита Яцковский.

С профессиональной точки зрения конкурсантов оценивали всемирно известные иллюзионисты, обладатели международной премии «Золотой Мерлин» братья Сафроновы. В рамках фестиваля мэтры магии представили свои впечатляющие номера, включая знаменитую «Телепортацию», которые стали ярким украшением фестиваля и вдохновили участников на новые достижения.

Впервые за время проведения фестиваля все конкурсанты прошли в финал.

Гала-концерт состоится 21 сентября в Красногорске, где финалисты представят лучшие номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.