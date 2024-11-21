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Подмосковные библиотеки подготовят свыше 3 тыс мероприятий к Новому году

Библиотеки Московской области подготовили более 3 тысяч мероприятий для ребят к празднованию Нового года. В этом году праздники отметят во всех библиотеках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Новогодние программы для детей и подростков предлагают различные форматы елок, музыкальные представления, спектакли, квесты и другие развлекательные мероприятия.

Так, Губернская библиотека приготовила музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка».

Центральная детская библиотека им. Б. Васильева, г. о. Солнечногорск, приглашает на театрализованное интерактивное представление «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза».

Центр национальных культур МБУК «БИЦ городского округа Дубна» устраивает многонациональный Новый год для детей и взрослых «Весело и дружно встретим Новый год!»

В Центральной библиотеке им. К. Г. Паустовского, г. о. Электросталь, состоится интерактивная программа «Новогоднее волшебство», в рамках творческой лаборатории «МамаПапиЯ».

Интерактивная познавательно-развлекательная программа «Новый год идет по свету» пройдет в Центральной городской библиотека им. И. Ф. Горбунова, Пушкинский г. о.

Еще больше информации о праздновании Нового года и других событиях в библиотеках Московской области в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.