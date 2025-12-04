Подмосковная хореографическая студия выступила на концерте Егора Дружинина

Хореографическая студия «Сильфида» из Серпухова выступила на сцене международного Дома музыки в Москве в рамках «КЕД» концерта Егора Дружинина. Танцоры выиграли эту возможность в качестве специального приза III Московского областного фестиваля «Город танцует в парках», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

«Я очень много сужу танцевальных конкурсов. И в чем именно проявляется артистизм, так это в энергии. Если у человека нет энергии — ему на сцене делать нечего, а в этом коллективе видно, как искорки летят во все стороны», — поделился Егор Дружинин.

В 2025 году Московский областной фестиваль «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина прошел в третий раз. Очный этап фестиваля состоялся в период с 17 мая по 29 июня в 31 парке Подмосковья. Танцевальные коллективы и сольные исполнители из 47 муниципальных образований Московской области представили свои конкурсные номера профессиональным членам жюри. В рамках федерального дня 17 мая выступили участники из 19 регионов России. Всего в концертах приняло участие более 3,5 тысяч участников. Заключительный гала-концерт фестиваля, который прошел 6 сентября в Центральном парке Реутова, посетило более 20 тысяч человек.

«Было очень тревожно перед выходом, потому что все-таки на нас лежит огромная ответственность, но во время выступления, лично я получила огромное удовольствие. Когда в зале все начали аплодировать, было очень неожиданно, потому что мы, честно говоря, не привыкли к такому. После выступления Егор нас поздравил, сказал, что мы большие молодцы. Мотивация, конечно, появилась, но мы не будем на этом останавливаться: будем продолжать впечатлять всех еще больше» — рассказала танцовщица хореографической студии «Сильфида» Вероника Кузьмина.

Коллектив «Сильфида» участвовал во всех сезонах фестиваля и каждый год выходил в финал. В этот раз танцоры были удостоены специального приза — возможности принять участие в «КЕД» концерте Егора Дружинина и станцевать на одной сцене с профессиональными танцорами.

Подробная информация о проекте на сайте городтанцует.рф и в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

