Подмосковье завоевало Гран-при на фестивале «Будущее в цветах»

Подмосковье получило Гран-При на фестивале «Будущее в цветах». Мероприятие провели на международной выставке-форуме «Россия», которая завершает свою работу на ВДНХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На фестивале можно было встретить разнообразные клумбы от ландшафтных дизайнеров со всей страны. Сюда вошли свыше 100 млн цветов, более сотни незабываемых экспозиций регионов, ведомств и госкорпораций, уникальные флористические арт-объекты. Композиция из Подмосковья «Зеленые горизонты» получила Гран-при в номинации «За лучшее воплощение темы фестиваля».

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал, что руководство выставки признало подмосковную клумбу лучшей на фестивале, и это приятно. Правительство региона уделяет большое внимание развитию парков и общественных территорий.

«Туристы, когда приезжают в Московскую область, оценивают, и инфраструктуру, и сервис, и красоту. Я уверен, что после такой высокой оценки все больше моих коллег, глав, руководителей парков будут применять у себя технологию, использованную при создании композиции», - добавил министр.

В основе «Зеленых горизонтов» лежит инновационный подход, который внедряют в Подмосковье при управлении ливневыми водами – это дождевой сад. Его, например, применяли при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

Главная идея проекта заключается в том, чтобы не бороться с природой, а использовать ее силу в городских пространствах. Для этого высаживают растения с большими корневыми системами в местах, где часто скапливается вода - по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда она туда начинает стекать, зелёные насаждения обильно ее поглощают, тем самым предотвращая разливы и затопления. В итоге, при помощи технологии создается благоприятная среда для местной флоры и уменьшает объем воды, направляемый на очистные станции.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Композиция-победитель

В композиции, которая победила на фестивале, использовали растения, выращенные в питомниках Подмосковья. Это молиния, ветреница дубравная, осока волосистая, манник, иван-чай узколистный, змеевик большой, щучка дернистая, купальница, вербейник монетчатый, ирис болотный. Они более устойчивы к российскому климату, любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность.

Автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева отметила, что идея проекта к ней пришла весной, когда женщина наблюдала за затапливаемыми частями дорог и улиц. Она подумала, что можно решать проблему ливневых стоков красиво, эффективно, без больших затрат с помощью технологии создания участков «Дождевой сад».

«Даже в парках мы можем направлять лишнюю воду в искусственно созданную низину и оформлять края растениями, устойчивыми для частичного затопления. Знания основных законов природы позволяют решать многие проблемы, в том числе городских служб - достаточно один раз создать правильное биосообщество и затем оно само себя будет регулировать, - рассказала Береснева.

По словам дизайнера, в создании композиции принимали участие свыше 20 человек. Ее делали не только те, кто непосредственно создавал все своими руками, но и консультанты по водоемам, питомниководы. Специалисты подбирали устойчивые растения и материалы, прорабатывали выживаемость и внешний вид композиции.