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Подмосковье выбрало изделия для участия в выставке «Ладья. Зимняя сказка 2024»

11 декабря в преддверии главной выставки сезона «Ладья. Зимняя сказка — 2024» состоялось финальное в этом году заседание художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Свои изделия на совет представили Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Кластер НХП и ремесел, Промыслы Вербилок, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и Павловопосадская платочная мануфактура.

Всего эксперты рассмотрели 129 изделий от предприятий. Из них 123 отнесены к изделиям народных художественных промыслов.

Изделия, которые были оценены Художественно-экспертным советом, примут участие в объединенной экспозиции Московской области на выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2024», которая пройдет с 18 по 22 декабря в Москве в Экспоцентре. Также от Подмосковья в выставке примут участие ЗАО «Богородская фабрика», ООО «Жостовская фабрика», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», АО Федоскино, ООО «Звезда Гжели», АО «Гжельский фарфоровый завод», ДО Промыслы Вербилок, ПК Дулевский фарфор, ООО «Хотьковская фабрика резаных художественных изделий», ОАО «ЕЛОЧКА», Союз Гжельских Мастеров и другие подмосковные компании, занимающиеся производством изделий НХП.

Больше информации о выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2024» на официальном сайте мероприятия. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.