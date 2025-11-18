Подмосковье стало лауреатом VI Всероссийского фестиваля авторских программ

С 17 по 18 октября в Российской государственной детской библиотеке при поддержке министерства культуры Российской Федерации проходит VI Всероссийский фестиваль авторских программ по приобщению детей к чтению. Участники из Подмосковья удостоены призовых мест и специальных призов конкурса, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Представители универсальной библиотеки им. Д. И. Блохинцева Объединенного института ядерных исследований, г. о. Дубна, стали лауреатами фестиваля, заняв второе место в номинации «Клубная работа» с программой литературных занятий «Совики», автор Е. В. Третьяк. Еще один проект этой библиотеки «Времена и Эпохи» цикла «Эпоха викингов» соавторов О. В. Гапоновой, Е. М. Мазяр и С. С. Пастухова получил специальный диплом «За уникальность».

В номинации «Фольклор» третье место отдано программе комплексных литературных занятий «Сказки кота Кузьмы» от Л. А. Плешивцевой Родниковского городского филиала МУК «Раменская ЦБС», Раменский м. о.

Победители конкурса представят мастер-классы и открытые литературные занятия по авторским методикам.

Оценивало участников жюри в составе доцента кафедры семьи и детства Института психологии им. Л. С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета, кандидата психологических наук А. В. Березиной; заместителя заведующего отдела творческого развития читателей РГДБ А. О. Макаровой; научного сотрудника Лаборатории образования и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» К. Б. Пархоменко; ведущего научного сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», кандидата педагогических наук, доцента, Заслуженного учителя РФ Е. С. Романичевой; главного библиотекаря Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара. (г. Москва) Т. В. Рудишиной; доцента кафедры антропологии Института детства Московского педагогического государственного университета, кандидата педагогических наук Е. С. Рычаговой.

В конкурсной программе принимали участие порядка 150 специалистов из 77 регионов России: сотрудники федеральных, региональных, муниципальных библиотек, педагоги, психологи, социологи, филологи и другие специалисты, работающие с детьми.

