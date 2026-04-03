Подмосковье представило турпотенциал на форуме «Интурмаркет-2026»

Московская область с 2 по 4 апреля представила туристический потенциал региона на международной выставке-форуме «Интурмаркет-2026» в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняла участие заместитель министра культуры и туризма региона Мария Баюх, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мария Баюх участвовала в ключевых мероприятиях деловой программы. На панельной сессии «Развитие въездного туризма в России опыт 2025–2026 годов – продукты, инструменты, лучшие практики и технологии» она выступила с докладом «Как вовлекать туристов из крупных центров притяжения в поездки по региону: опыт Московской области», представив успешные практики Подмосковья.

Заместитель министра также приняла участие во Всероссийском совещании с руководителями региональных органов власти в сфере туризма, организованном Минэкономразвития России. Участники обсудили реализацию национальных проектов и программ развития туристической инфраструктуры, а также синхронизировали подходы к работе в регионах.

Кроме того, в рамках форума состоялось пленарное заседание с участием представителей министерства экономического развития РФ, Совета Федерации и Государственной думы. На встрече рассмотрели стратегические направления государственной политики в сфере туризма и меры поддержки отрасли в текущих макроэкономических условиях.

XXI Международная выставка-форум «Интурмаркет-2026» объединяет представителей туристической индустрии из разных регионов России. В программе — круглые столы, семинары и презентации, более 300 спикеров выступают на семи площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.