Поддубный и Бобунец рассказали о проекте «Чтобы победить» и песне «Мы вернемся»

Музыкально-просветительский тур «Чтобы победить» продолжает объединять людей по всей России, вдохновляя на поддержку бойцов и тех, кто работает на победу, сообщил РИАМО певец, композитор и общественный деятель Алексей Поддубный (Джанго).

«Сейчас мы поддерживаем и бойцов, и всех тех, кто работает на нашу победу — в частности, тех, кто делает самолеты и занимается военной техникой. Мы выражаем этим людям огромное уважение и благодарность за вклад в победу», — рассказал Поддубный.

Он отметил, что тур охватил уже множество городов, включая Новосибирск, Иркутск, Казань, Ульяновск и Нижний Новгород. В ближайшее время концерты пройдут в Москве и Воронеже.

Фото - © Дрожжин Александр

«Суть движения «Чтобы победить» в том, чтобы объединить людей через музыку. Центральной частью движения остаётся именно музыка и песни. Третий этап нашего движения особенно интересен тем, что к нам присоединился мой замечательный друг Сергей Бобунец — соавтор многих известных и народных хитов», — добавил Поддубный.

По его словам, вместе с Бобунцом они записали песню «Мы вернемся», которая стала символом проекта.

«Эта песня прошла боевое крещение на фронте в Авдеевке в прошлом году в феврале. Это настоящая, честная и искренняя песня. Мы обязательно исполним её в Луховицах», — подчеркнул Поддубный.

Фото - © Дрожжин Александр

Он добавил, что проект также носит благотворительный характер.

«Мы собираем деньги для фондов. На наших открытках, которые мы раздаем слушателям, указаны банковские реквизиты — каждый может перевести любую сумму. За прошлые два тура мы собрали более 15 млн руб. На эти средства мы закупили квадрокоптеры, бензопилы, квадроциклы и многое другое. Несколько партий мы отвезли собственноручно и передали командирам подразделений на Донецком направлении», — пояснил Поддубный.

Сергей Бобунец, композитор, поэт и лидер движения «Вечно молодой», также рассказал о своем участии в проекте и создании песни «Мы вернемся».

Фото - © Дрожжин Александр

«Когда я задумал проект песни «Мы вернемся», это сразу была идея ролика, который станет мостиком между бойцами и их родными. Я сразу подумал об Алексее, и постепенно это переросло в полноценный проект», — рассказал Бобунец.

По его словам, из этого сотрудничества родился проект «Два товарища».

«Мы назвали его «Два товарища». Сегодня мы исполним три совместных песни, а четвёртая пока в работе. Это уже полноценный дуэт», — отметил композитор.

Фото - © Дрожжин Александр

Бобунец добавил, что участие в движении «Чтобы победить» стало для него естественным шагом.

«Я разделяю манифест движения. Победа — это не только военный успех. Она будет тогда, когда наша страна станет самодостаточной и наши люди перестанут оглядываться на Запад, а будут гордиться своей культурой и достижениями», — подчеркнул музыкант.

Композитор отметил, что концерты помогают вернуть людям уверенность в своих силах и укрепить чувство национального единства.

«После концертов люди подходят, благодарят. Это потрясающе — видеть такую самоотдачу и стремление помочь», — заключил Бобунец.