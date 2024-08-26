Подарок от Примадонны: Киркоров исполнил скандальную песню на «Новой волне»

Король российской эстрады Филипп Киркоров исполнил на конкурсе «Новая волна» песню «Корона» и заявил, что хит ему подарила на Новый год бывшая жена — Алла Пугачева, сообщает «Царьград» .

«Эта песня — подарок на Новый Год от великой певицы, от человека, который мне небезразличен», — сказал со сцены Киркоров.

Сразу после номера в соцсетях разгорелся скандал: пользователи предлагают выгнать певца из России, отправить к экс-супруге, с которой они остались в теплых отношениях. Общественность возмущает цинизм исполнителя, не скрывающего, что с его помощью Примадонна условно сумела снова проникнуть в российский шоу-бизнес.

Читатели делятся на две группы. В первой — те, кто осуждает и Киркорова, и вообще создателей конкурса за «пир во время чумы» в период трагических событий в Курской области. Вторые требуют выслать певца из страны и запретить ему выступать.