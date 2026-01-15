Почти 58 тыс человек посетили выставку «Море великих» в Серпухове

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» завершилась 11 января в Серпуховском историко-художественном музее, ее посетили 57,9 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С июня прошлого года в Серпуховском историко-художественном музее проходила выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». За время работы экспозицию посетили 57,9 тысячи человек.

В экспозиции было представлено более 70 живописных полотен на морскую тематику от известных русских художников, среди которых Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Лев Лагорио, Алексей Боголюбов, Константин Богаевский, Илья Машков и другие. Основу выставки составили произведения из коллекций ведущих музеев страны, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Эрмитаж, Музей Москвы, а также из двух частных собраний.

Для посетителей провели более 870 экскурсий, которые посетили свыше 15 тысяч человек. Для детей были организованы интерактивные экскурсии «Море волнуется раз…», собравшие около 1,5 тысячи участников. Взрослым предложили две иммерсивные программы: вечер «имМОРсив» и «Новогоднюю елку», которые посетили более 150 человек. Две новогодние программы для детей привлекли свыше 700 малышей.

К выставке были подготовлены специальные ароматы, вдохновленные произведениями искусства, а также литературные выдержки из русской художественной литературы XIX–XX веков, которые можно было прочитать или прослушать в приложении или на сайте Национальной электронной библиотеки «Свет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.