Почта Деда Мороза в Воскресенске продолжает принимать письма

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 15 по 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские, игровые и концертные программы на главной площади для всех желающих. Занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта. Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «А мы к вам музей привезли!», а также интерактивные программы 6+: «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои», «Древний мир» и другие.

Запись на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе».

В среду для самых маленьких гостей парка традиционно пройдет «Веселая зарядка» 0+. В четверг состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.

В парках городского округа Воскресенск открыта Почта Деда Мороза. Все желающие могут отправить письмо главному волшебнику и ощутить предпраздничное настроение. Сделать это можно будет до конца декабря, когда все письма соберут в лучшей резиденции Деда Мороза и отправят в Великий Устюг. График работы почты: 07:00 — 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.