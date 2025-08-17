Побитый рэпером Akon охранник не имеет претензий к исполнителю

Рэпер Akon на своем концерте в Сочи взобрался на шею одного из охранников и начал бить его по лицу. Пострадавший от рук артиста Искандер Черкесов рассказал, что «поездка» на его шее была согласованной, а претензий к Akon у него нет, пишет Baza .

По словам Черкесова, в какой-то момент, когда он охранял сцену, к нему подошел помощник Akon и попросил о помощи — подменить его в момент, когда на себе нужно будет пронести артиста к арке, чтобы тот пообщался со зрителями. Охранник согласился подменить ассистента рэпера и не ожидал, что получит по лицу от рэпера.

«Когда я поднес его к рамке, то должен был снять и к сцене обратно отправить, но он начал почему-то показывать, в какую сторону идти, и бить меня по лицу. Ну, я понял, что нужно куда-то идти в сторону, и пошел», — рассказал охранник.

Мужчина отметил, что никаких претензий к музыканту не имеет, в суд подавать не собирается, но от компенсации не откажется, если Akon захочет возместить ему ущерб. По словам охранника, этот вопрос останется на совести рэпера.

Также Черкесов объяснил, что распространившаяся в Сети информация о якобы запрошенной компенсации в 10 млн рублей — выдумка журналистов, которые с ним связались, задали пару вопросов и неправильно трактовали ответы.

Ранее момент избиения охранника Akon попал на видео. На кадрах видно, как исполнитель несколько раз ударил мужчину по лицу в момент, когда сидел на его шее.