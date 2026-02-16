Плавают в бассейне: Полина Диброва показала, как сыновья «скучают» в гостях у отца

Полина Диброва ответила на критику о «скучающих» сыновьях их видео из бассейна

Полину Диброву раскритиковали после фотосессии с сыновьями от телеведущего Дмитрия Диброва из-за того, что дети в кадре показались пользователям Сети «скучающими». Девушка ответила на критику и продемонстрировала, как ребята «скучают» в гостях у отца, сообщает Super.ru.

Развод Полины и Дмитрия Дибровых состоялся в августе 2025 года. Далеко они не разъехались — дома экс-супругов находятся по соседству.

По словам Полины, на детей разрыв родителей никак не повлиял. Они часто проводят время как с матерью, так и с отцом. Полина показала видео, как сыновья веселятся в гостях у Дмитрия.

«Особо любопытным. Несчастные скучающие дети с папой. Правда же? Смотрю и кайфую сама, с долей зависти», — написала девушка в ответ на критику.

Мальчики плавали в бассейне и играли вместе. Судя по кадрам, в доме у Диброва царила веселая атмосфера.

Ранее Полина рассказала, что хочет выйти замуж за бизнесмена Романа Товстика, к которому ушла от телеведущего. По ее словам, она не исключает рождения общего ребенка в будущем.

