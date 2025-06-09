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Платье Оксаны Самойловой разошлось на ягодицах во время премии МУЗ ТВ

20-я церемония вручения премии МУЗ ТВ состоялась в Москве. Звездами мероприятия стали рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова. Не обошлось без конфузов — у бизнесвумен разошлось платье прямо на ягодицах, сообщает «Пятый канал» .

Джиган выбрал для мероприятия классический светлый костюм и белую рубашку, а Самойлова нарядилась в шикарное бежевое платье, расшитое стразами. Однако в конце вечера она поделилась с поклонниками забавным видео. Бизнесвумен продемонстрировала, что платье разошлось по шву прямо на ягодицах.

«Хорошо, что это произошло под конец вечера, а то идти к машине прикрываясь — это какая-то жесть», — со смехом рассказала Самойлова.

Многие отметили, что наряд супруги Джигана напоминал платье певицы Селены Гомес на 97-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Некоторые критикуют Самойлову за постоянный выбор вечерних платьев, но звезда признается, что ее не интересует мнение критиков.

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров появился на публике впервые после того, как получил ожоги на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге. Поп-король вышел на красную ковровую дорожку премии МУЗ ТВ.