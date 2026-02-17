Пишет с фейков: жену Игоря Николаева 5 лет терроризирует сталкер

Супругу композитора Игоря Николаева Юлию Проскурякову уже пять лет терроризирует неадекватный фанат. Он преследует ее и присылает странные сообщения, сообщает «112» .

Незнакомец пишет Проскуряковой с нескольких фейковых аккаунтов. Так, однажды он представился инвалидом и попросил у женщины автограф.

В другой раз он назвался режиссером Петром Ягодкиным и предложил Юлии роль в фильме. Он заявил, что ее кандидатуру якобы одобрил актер Дмитрий Нагиев.

Также неадекватный фанат пишет родным и друзьям Проскуряковой. Он надеется получить от них ее контакты.

Юлия открыто обо всем рассказала близким и попросила не отвечать этому человеку. Женщина до сих пор не знает, кто именно ее преследует.

Ранее стало известно, что сталкер выслеживает популярную российскую блогершу Маш Милаш. Странная ситуация длится уже полгода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.