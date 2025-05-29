Пианист из Петербурга установил новый мировой рекорд по непрерывной игре на рояле

Он начал играть 27 мая и продолжал до полудня 29 мая. Во время своего выступления музыкант не прерывался на еду и другие нужды. По завершении марафона Ишдавлетов «слился» с роялем в теплых объятиях.

«Честно могу признаться, я вообще не представлял, как это. Возможно ли это в принципе? Просто дал обещание себе и своей любимой прежде всего. И Бог помог мне, потому что я не знаю, как я отыграл 60 часов. По-моему, это нереально вообще», — признался пианист.

Свидетелями установления рекорда стали посетители ресторана на набережной Фонтанки. Поддержать Руслана пришли также его друзья и коллеги-музыканты. Пианист заявил, что музыкальный марафон дался ему легко. Тем не менее в ближайшее время он не планирует новых рекордов.