Певица Анжелика Варум начала брать заказы на корпоративы за 4 млн рублей

Исполнительница хита «Все в твоих руках» Анжелика Варум начала брать заказы на корпоративы в 2025 году за 4 млн рублей и без возможности сфотографироваться на память. Артистка в райдере запретила любые съемки с ее участием без согласования с менеджером, пишет SHOT .

Отказ от фотосессий с поклонниками певица объяснила внимательным отношением к здоровью. Она осторожничает из-за COVID-19, поэтому с посторонними не сближается даже ради кадра.

Передвигаться знаменитость готова исключительно на транспорте бизнес-класса, который не старше 2010 года выпуска. В гостиничном номере певицы не должно быть ковролина и пуховых одеял, а также посторонних запахов. Варум готова спать только на синтепоновой постели.

В гримерку она просит поставить только четыре бутылки с водой и одну с коньяком Hennessy VSOP. Бокалов просит для алкоголя два. Никаких других требований не выдвигает.

Ранее Анжелика Варум раскрыла секрет долгого семейного счастья с певцом Леонидом Агутиным. Она заявила, что ее семья держится на «потребности друг в друге».