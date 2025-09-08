Певица Алсу рассказала об изменениях в жизни после развода с Яном Абрамовым

Похоже, что певица Алсу успешно пережила непростой период в своей личной жизни. Как известно, год назад она развелась с Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Развод, судя по всему, положительно сказался на артистке: она стала выглядеть лучше, моложе и возобновила активную гастрольную деятельность, сообщает сайт MK.Ru .

«Я очень счастлива, что у меня есть концерты. Люди приходят, поют, танцуют», — поделилась артистка.

Поклонники также отметели перемены во внешнем виде певицы: она стала стройнее и выглядит более отдохнувшей. Алсу призналась, что это результат ее упорной работы над собой. Звезда активно занимается спортом и радуется своим достижениям. Например, в прошлом году она демонстрировала свои бицепсы.

В этом году появилась новая причина для гордости. По ее словам, за последний год у нее появились кубики пресса. Певица рассказала, что тренируется почти каждый день, сама делает упражнения на пресс, отжимания. Более того, она занимается разными видами спорта: паделом, гольфом. К питанию Алсу тоже относится внимательно — однажды она отказалась от кофе и сахара на месяц. Ей понравился этот эксперимент, и, как отметила звезда, она чувствовала себя прекрасно.

Певица утверждает, что сейчас она абсолютно счастлива.

«Изменения в моей жизни, естественно, положительные. Я сейчас очень счастлива и довольна собой. Можно сказать, что проживаю свою лучшую жизнь», — подчеркнула Алсу.

В социальных сетях фанаты часто спрашивают звезду, как пережить развод. Однако певица не спешит давать советы.

«Девчонки спрашивают, но каждая ситуация очень индивидуальная. Я не берусь советовать. Могу поделиться только своими ощущениями, рассказать, что делаю я», — отметила певица.

Поклонники интересуются, появился ли у Алсу новый возлюбленный. Она признает, что не обделена вниманием мужчин, однако пока рано говорить о серьезных отношениях.

«Когда будет, я сообщу вам обязательно», — пообещала Алсу.