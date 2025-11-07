Певец Олег Майами не продал места на концерты и отменил тур по РФ

Певец Олег Майами отменил все концерты по РФ, поскольку, предположительно, не смог продать на них билеты. Музыкант признался, что организовать тур по России было опрометчивой инициативой, сообщает SHOT .

По словам Майами, он жалеет, что согласился. Он отметил, что на проведение тура по РФ его уговорили.

Фанаты рассказали, что пока им средства за билеты на отмененные выступления, предположительно, не вернули. Однако 12 октября сообщалось, что средства перечислят в срок от трех до 30 дней. Если билеты куплены в кассах, то обращаться рекомендовали в них.

Суммарно Майами собирался дать 14 концертов в октябре-ноябре в разных городах РФ.

Олег Майами — российский певец, шоумен и блогер. Он родился в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.