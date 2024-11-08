Председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина на форуме «Культура. Традиции. Наследие» объяснила, почему для общества важно беречь свои традиции, передает корреспондент РИАМО.

В столице в пятницу состоялся первый Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие». Организатором мероприятия выступил СПП «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

«Мы сегодня говорим о культурном суверенитете и его сохранении. Прежде всего, это нужно нам, это формирует нас как страну, это формирует наш культурный код. Это наши традиции. Наша страна пережила много трудностей, но мы всегда возрождались и возрождаться будем. Благодаря тому, что у нас есть культура, традиции, наши следующие поколения любят нашу страну и принимают ее традиции. Это крылья нашей страны», — сказала Петрухина.

По ее словам, ребенок только с любовью может принять традиции и захотеть их приумножить. Также Петрухина отметила, что СПП «Иволга» сотрудничает с Высшей школой народных искусств, которая сохранила народные промыслы.

«Мы это уже внедряем в современную культуру дома. Мы уже разработали ряд интерьеров домов. Сейчас создаем мастерские, где изготавливают мебель, которая была исконно наша. Мы занимаемся тем, чтобы привнести это в наши дома», — добавила Петрухина.