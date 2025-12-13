Петербургский художник-нонкомформист Устюгов умер на 89-м году жизни

Известный петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале фотограф и художник, работающий в Государственном Эрмитаже, Юрий Молодковец.

«Умер Геннадий Афанасьевич Устюгов. 18.03.1937 — 12.12.2025. Царствие Небесное», — написал фотограф комментарий к опубликованной фотографии покойного.

Геннадий Устюгов был советским и российским художником, а также поэтом, принадлежавшим к кругу «неофициального» ленинградского искусства 70-х и 80-х годов XX века. Его произведения находятся в коллекциях различных музеев, включая Эрмитаж.

Он родился в 1937 году в городе Токмак, который располагался во Фрунзенской области Киргизской ССР, в семье простых рабочих. После окончания Великой Отечественной войны Устюгов вместе со своей семьей переехал из Киргизии в Ленинградскую область, поселившись сначала на Карельском перешейке, затем в деревне Новосаратовка, а в 1975 году окончательно перебрался в Ленинград.

