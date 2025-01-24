Петербургский Эрмитаж вернулся к штатной работе

Культура
Mkrtchyan Karen. Template:Карен Мкртчян

Фото - © Mkrtchyan Karen. Template:Карен Мкртчян/Wikipedia.org

В пятницу вечером Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вернулся к штатному режиму работы после эвакуации, сообщает РБК.

В пресс-службе музея пояснили, что несколькими часами ранее была проведена эвакуация гостей и персонала из главного музейного комплекса.

К такой мере пришлось прибегнуть из-за анонимного сообщения «с угрозой режиму безопасности». Здание обследовали сотрудники службы музейной безопасности и росгвардейцы.

Сейчас главный музейный комплекс Эрмитажа работает штатно. Те посетители, у кого были приобретены билеты на пятницу, смогут посетить экспозиции в любой другой день.