Петербургский Эрмитаж вернулся к штатной работе
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В пятницу вечером Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вернулся к штатному режиму работы после эвакуации, сообщает РБК.
В пресс-службе музея пояснили, что несколькими часами ранее была проведена эвакуация гостей и персонала из главного музейного комплекса.
К такой мере пришлось прибегнуть из-за анонимного сообщения «с угрозой режиму безопасности». Здание обследовали сотрудники службы музейной безопасности и росгвардейцы.
Сейчас главный музейный комплекс Эрмитажа работает штатно. Те посетители, у кого были приобретены билеты на пятницу, смогут посетить экспозиции в любой другой день.