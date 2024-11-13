«Петербургский дневник» запустил конкурс детских рисунков для «Новогодней почты»

Издание «Петербургский дневник» запускает конкурс для юных художников на создание детских рисунков, которые будут использоваться для оформления новогодних открыток «Новогодней почты». Генеральный директор «Петроцентра» Кирилл Смирнов отметил, что конкурс приурочен к объявлению губернатором Александром Бегловым о развитии Петербурга как мегаполиса XXI века, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Именно поэтому „Петербургский дневник“ предлагает юным художникам изобразить „Новогодний Петербург будущего“ и „Петербург — мегаполис XXI века“, — отметил Смирнов.

Победители конкурса получат памятные призы, а их работы будут напечатаны на ограниченной серии открыток, которые можно будет отправить бесплатно по всей стране с Дворцовой площади. Прием работ проходит с 13 по 28 ноября на электронный адрес: konkurs@spbdnevnik.ru.

«Новогодняя почта» является совместным проектом «Петербургского дневника» и «Почты России», запущенным в 2021 году, который получил поддержку правительства города. За время своего существования «Почта России» доставила более 130 тысяч открыток по всей стране.