«Петербургский дневник» будет сотрудничать с Молодежным театром на Фонтанке

По словам главреда «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, первоочередной задачей является создание совместного спецпроекта, посвященного 45-летнему юбилею театра. Необходимо не только рассказать о богатой истории знаменитой сцены, но и заинтересовать потенциальных зрителей, еще не знакомых с театром. Он выразил уверенность, что среди многочисленных читателей издания есть множество поклонников театра в Измайловском саду, регулярно посещающих спектакли.

Директор Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая подчеркнула значимость расширения зрительской базы.

«У нас всегда был свой зритель и именно своя аудитория, взращенная за эти 45 лет. И нам, конечно, очень хочется, чтобы она росла и ширилась по разным направлениям», — отметила она.

Директор также добавила, что театр может предложить нечто интересное не только заядлым театралам. В преддверии юбилея коллектив полон творческих планов и намерен активно развиваться.