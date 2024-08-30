Петербург будущего смогут увидеть жители города в ночь с 30 на 31 августа

В последние выходные месяца, с 30 на 31 августа и с 31 августа на 1 сентября, в Санкт-Петербурге пройдет традиционное шоу «Поющие мосты». Там жители смогут впервые увидеть город будущего и узнать, какие проекты преобразят Северную столицу в ближайшее время, сообщает «Петербургский дневник» .

В этом году тематическая программа будет посвящена Дню российского кино, который отмечается на этой неделе, а также 94-й годовщине композитора, почетного гражданина города, Андрея Петрова. На Неве прозвучат его музыкальные произведения из известных фильмов, ставших неотъемлемой частью истории отечественного кинематографа.



Ключевым элементом мероприятия станет лазерная проекция под названием «Мегаполис XXI века». На разведенном Дворцовом мосту зрители смогут наблюдать эскизы крупных проектов, созданные художниками «Петербургского дневника».



Дворцовый мост будет украшен изображениями высокоскоростной железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, широтной магистрали скоростного движения, второй кольцевой дороги, Большого Смоленского моста, Технологической долины и круглогодичного морского курорта под названием «Санкт-Петербург марина».



Петербуржцы и гости Северной столицы смогут ознакомиться с проектами, которые в скором времени должны значительно изменить облик города.



«Для Петербурга „Поющие мосты“ — уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.