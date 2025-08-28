сегодня в 11:11

Песков: в Кремле еще не смотрели картину с Джудом Лоу в роли Путина

Фильм «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin), снятый режиссером из Франции Оливье Ассайасом, в Кремле еще не смотрели. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него спросили, видели ли в Кремле фильм до его премьеры. Также Пескова попросили прокомментировать, удалось ли актеру Джуду Лоу воплотить образ президента России Владимира Путина.

«Нет. Пока не смотрели», — сказал Песков.

До этого журнал Variety выложил первый кадр из картины. На нем актер из Великобритании Джуд Лоу играет президента России Владимира Путина.

Картину сняли по книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Там играют, в том числе Пол Дано, Том Стерридж и Зак Галифианакис.

«Кремлевский волшебник» планируют в первый раз показать на Венецианском кинофестивале. Он начался 27 августа.