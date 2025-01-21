Первый в России «Зоотеррий» ждет гостей в парке «Раздолье» Одинцовского округа

В парке «Раздолье» Одинцовского городского округа работает «Зоотеррий». Это первый в России и Подмосковье экспозиционно-просветительский центр, который знакомит посетителей с миром и бытом животных-артистов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Каждые выходные в гостевом «Зоодоме» проходят интерактивные представления «В гостях у попугаев», в котором принимают участие два красных ара макао — Фараон и Челси. Раньше они выступали в цирке и были артистами, а теперь ведут размеренную жизнь и по выходным всегда рады встречать гостей. Попугаи показывают зрителям трюки, а гости становятся участниками шоу: они могут покормить птиц, подержать их на руке и плече и сфотографироваться на память.

Во время представления детям и взрослым рассказывают об особенностях жизни экзотических птиц в естественной и человеческой среде обитания. Юные посетители в игровом формате получают знания об экологии и природе и бережном отношении к окружающему миру.

Шоу проходит по выходным, сеансы в 12:00, 14:00 и 16:00. В будние дни представления могут проводиться по запросу. Длительность — до 40 минут.

Подробная информация, стоимость билетов и льготы на сайте zootery.ru.

Проект организован при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.