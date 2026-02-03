Первый спектакль Ефремова после освобождения из колонии под угрозой срыва

Первый спектакль Ефремова после колонии перенесли на неопределенный срок

Премьеру первого спектакля актера Михаила Ефремова после выхода из заключения перенесли на неопределенный срок. У режиссера постановки Юрия Купера возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Mash .

«Без свидетелей», которое должны были показать в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12», отложили. У художника постановки обнаружились сильные боли в почках. Ему поставили диагноз: грыжа брюшной полости.

30 января в театре рассказали о начале репетиций. Однако точную дату еще не назвали. Главную роль, помимо Михаила, будет играть Анна Михалкова.

Премьера спектакля должна была состояться в декабре. Однако затем выступление перенесли на февраль. В данный момент афиша с сайта убрана, там указан только 2026 год.

