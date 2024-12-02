Перестал работать сайт Большого театра из-за распродажи билетов на «Щелкунчик»

Россияне не могут зайти на сайт Большого театра после того, как началась онлайн-распродажа билетов на постановку «Щелкунчик». Она стартовала в понедельник в 10:00, и после этого начались неполадки в работе ресурса, заметил корреспондент РИАМО.

При заходе на страницу с покупкой билетов появляется ошибка №502 — «Bad Gateway». Она обычно высвечивается, когда сайт не смог получить ответ от сервера.

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре на 17 декабря раскупили за две минуты, сообщает РИА Новости. Продавать их начали 2 декабря в 10:00. В обычных кассах приобрести их нельзя.

Ранее стало известно, что Большой театр будет продавать билеты на «Щелкунчик» через интернет-аукцион. Стартовая цена будет зависеть от места.