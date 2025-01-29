Пенсионерам в Петербурге предоставят сертификаты на посещение музеев
Фото - © Олег Золото / «Петербургский дневник»
С 1 марта жители Петербурга, имеющие единые карты, предназначенные для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, смогут получать ежегодные сертификаты для посещения музеев. На заседании ЗакСа депутаты единогласно поддержали предложенный губернатором Александром Бегловым проект, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Чтобы оформить сертификат, нужно будет подать обращение в МФЦ либо в администрацию района», — пояснил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.
Сертификаты будут ежегодными. Их номинал составит 1500 рублей. Как пояснила председатель комитета по соцполитике Елена Фидрикова, средства будут перечислены на «Единую карту петербуржца» с конкретным назначением, и их можно будет использовать исключительно для покупки билетов в музеи.
Сухенко добавил, что Смольный ведет переговоры с 40 музеями, как федеральными, так и городскими, для участия в данной программе.
«Мы работаем над тем, чтобы все государственные музеи в Петербурге приняли участие в программе. Когда будет отработана система, то в программу смогут включиться и негосударственные музеи», — отметил он.
Согласно информации от Смольного, более 1 млн жителей Санкт-Петербурга старшего возраста получат сертификаты на билеты. В бюджете на предстоящие 3 года для этого заложено 1,7 млрд рублей.