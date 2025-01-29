Пенсионерам в Петербурге предоставят сертификаты на посещение музеев

С 1 марта жители Петербурга, имеющие единые карты, предназначенные для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, смогут получать ежегодные сертификаты для посещения музеев. На заседании ЗакСа депутаты единогласно поддержали предложенный губернатором Александром Бегловым проект, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Чтобы оформить сертификат, нужно будет подать обращение в МФЦ либо в администрацию района», — пояснил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

Сертификаты будут ежегодными. Их номинал составит 1500 рублей. Как пояснила председатель комитета по соцполитике Елена Фидрикова, средства будут перечислены на «Единую карту петербуржца» с конкретным назначением, и их можно будет использовать исключительно для покупки билетов в музеи.

Сухенко добавил, что Смольный ведет переговоры с 40 музеями, как федеральными, так и городскими, для участия в данной программе.

«Мы работаем над тем, чтобы все государственные музеи в Петербурге приняли участие в программе. Когда будет отработана система, то в программу смогут включиться и негосударственные музеи», — отметил он.

Согласно информации от Смольного, более 1 млн жителей Санкт-Петербурга старшего возраста получат сертификаты на билеты. В бюджете на предстоящие 3 года для этого заложено 1,7 млрд рублей.