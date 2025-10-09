Павловский Посад почтил память Юлиана Семенова

Местом проведения стала площадка у памятника знаменитому земляку, актеру Вячеславу Тихонову, воплотившему Максима Исаева на экране.

Как отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, выбор места для мероприятия был символичным. Именно рядом с памятником актеру, чей талант подарил жизнь Штирлицу, говорили о писателе, создавшем этот культовый образ. Штирлиц давно стал символом профессионализма, мужества и преданности.

Особенно ценным глава округа назвал тот факт, что инициатива проведения мероприятия исходила от самих жителей Павловского Посада. «Когда люди сами предлагают сохранить и почтить культурное наследие, это дорогого стоит. Именно такие инициативы делают нашу жизнь содержательнее», — подчеркнул Денис Семенов.

В мероприятии приняли участие Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Георгиевич Михайлов, ветераны СВО, представители фонда «Защитники Отечества», депутаты Совета депутатов, представители Совета ветеранов, ветераны боевых действий и неравнодушные жители Павлово-Посадского округа.

