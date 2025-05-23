Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме за 400 тысяч долларов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров потратил 400 тыс. долларов на то, чтобы подарить своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме, сообщает Peopletalk.ru .

Пара посетила благотворительный гала-ужина amfAR, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля. На мероприятии проходил аукцион, где одним из главных лотов была роль в предстоящем фильме Спайка Ли.

Дуров приобрел данный лот своей возлюбленной за 400 тыс. долларов. О том, какую именно роль получила Вавилова, не уточняется.

Между тем Дуров и Вавилова блистали на мероприятии, выбрав красивые наряды. Основатель Telegram был одет в строгий костюм с черной рубашкой. Его спутница была облачена в длинное платье со стразами.

На благотворительном ужине также присутствовали такие знаменитости, как предприниматель Джефф Безос, актер Леонардо Ди Каприо, модель Барбара Палвин и т. д.

Летом прошлого года Дурова задержали в аэропорту Парижа. Именно тогда общественность впервые узнала о его спутнице. Позднее девушка заявила, что потеряла ребенка из-за стресса на фоне задержания возлюбленного.