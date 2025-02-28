Пасха под угрозой: дефицит яиц зафиксирован в США

Жители США стали присматриваться к покупке искусственных яиц на Пасху на фоне того, что в стране зафиксирован дефицит настоящих, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Американский Минсельхоз заявил о том, что в январе текущего года стоимость яиц возросла на 13,8%. В декабре 2024 года рост цен составил 8,4%.

На фоне этого в ведомстве сообщили, что США могут приступить к временному импорту куриных яиц.

Телеканал ABC отмечал, что некоторые американские рестораны быстрого питания стали повышать цены на блюда, потому что возник дефицит куриных яиц. Кроме того, фиксировались и проблемы с поставками.

Все это привело к тому, что перед американцами встал вопрос: какие яйца купить на Пасху? В итоге жители США стали присматриваться к покупке искусственных яиц из пластика или дерева.

Ранее стало известно, что дефицит квартир стоимостью до 3 млн рублей наблюдается в России. В крупнейших российских городах их доля составляет не более 4%.