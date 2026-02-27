Парки Воскресенска проведут культурную неделю со 2 по 8 марта

Парки городского округа Воскресенск подготовили серию культурных и спортивных мероприятий со 2 по 8 марта 2026 года. Жителей и гостей ждут мастер-классы, экскурсии, игровые программы и занятия на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы и творческие мастерские в павильоне у фонтана, а также игровые программы на главной площади. Подростки старше 12 лет смогут посетить занятия по рубке шашкой у лабиринта и познакомиться со старинным боевым искусством. Для взрослых и детей от 12 лет проведут экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи.

Также запланированы интерактивные программы 6+ с мастер-классами: «Машина времени: эпоха неолита», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Былинные герои» и другие. Записаться на программы и экскурсии можно по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и встреча в «ИгроКлубе» с настольными играми. В среду на роллердроме для малышей организуют «Веселую зарядку» 0+. В четверг в павильоне состоится мастер-класс и беседа «А знаете ли вы?» 0+, а участники проекта «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой. Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть перенесены из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.