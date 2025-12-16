Парки Орехово-Зуевского округа проведут зимние мероприятия для жителей на этой неделе

Парки Орехово-Зуевского округа приглашают жителей и гостей на спортивные, творческие и развлекательные мероприятия, которые пройдут на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

На этой неделе в парках Орехово-Зуевского округа состоятся спортивные игры, мастер-классы, интеллектуальные турниры и анимационные программы для всех возрастов.

В Парке Победы пройдут «Веселые старты», «Игры нашего двора», мастер-класс по аппликации «Сапожок» и тематический клуб настольных игр. Также запланирована беседа-путешествие «Сказочные джунгли Киплинга», посвященная 160-летию писателя.

Парк «Дулевский» организует спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее», мероприятие «Зимние рекорды», лекторий «Белкин дом» и КВИЗ «Интеллектуал». Для детей проведут мастер-класс в «Арт-лаборатории» и анимационную программу «Зимний бум!» на детской площадке.

В Дрезненском городском парке продолжается «Школа юного художника» и командная игра «Мафия». Спортивная школа «Феникс» приглашает всех желающих на активные игры в рамках программы «Зимний движ».

Городской парк «Меланж» подготовил турнир загадок «Минутка для шутки», «Игротанцы в парке», турнир по гигантскому волейболу для лиц с ОВЗ и занятия по настольному теннису для участников от 12 лет.

Парк на улице Юбилейной в поселке Авсюнино проведет анимационную программу «Предновогодние приключения» и творческую мастерскую «Успеть до Нового года!».

Подробности о мероприятиях размещены в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.