Парки Королева приглашают всех жителей и гостей города на увлекательные мероприятия, которые сделают прогулки еще более интересными и запоминающимися, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для увлеченных наукой в павильоне «ПРОзнания» Центрального городского парка пройдет целая серия мероприятий. У вас есть уникальная возможность: участвовать в занятиях по астрономии от проекта «Шаг в космос» и заглянуть в тайны Вселенной, освоить основы программирования на мастер-классах от школы KIBERone, прокладывать путь в инженерное дело на курсах от «Эры инженеров».

Любителям активного отдыха придутся по душе «Веселые старты» и экопрогулка «Наш парк», которые проходят по понедельникам и вторникам в Центральном парке, а по средам и четвергам — в парке «Костино».

Дополнительные активности: во всех парках города открыты площадки для занятий настольным теннисом, где могут участвовать все желающие — независимо от возраста. А для маленьких непосед парк «Костино» предлагает познавательно-игровые программы от клуба «Солнышко».

Главное событие недели: не пропустите фестиваль «Вкусно. И — тыква!» в Центральном парке, который пройдет в эту субботу. Гостей ждут концерты, мастер-классы и множество развлечений для всей семьи.

