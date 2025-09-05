Парень Аглаи Тарасовой общался с актрисой в последний раз пару дней назад

Возлюбленный задержанной российской актрисы Аглаи Тарасовой, актер Антон Филипенко, сообщил, что последний раз разговаривал со своей девушкой пару дней назад. О ее задержании мужчина уже в курсе, сообщает Mash .

Узнав о ее задержании, Филипенко планировал отправиться в полицейский участок. На вопрос о возможном употреблении Тарасовой запрещенных веществ Филипенко ответил, что ничего об этом не знает.

По словам Филипенко, перед инцидентом в московском аэропорту Домодедово актриса путешествовала, посетив последовательно Мальдивы, несколько европейских стран и Израиль, откуда вернулась в Россию.

Ранее сообщалось, что Тарасову задержали в Домодедово сразу после ее возвращения из Израиля. У актрисы нашли наркотики внутри вейпа. Теперь ей грозит срок до семи лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.