Оззи Осборн скончался: фанаты вспоминают концерты музыканта в Петербурге

Легендарный музыкант и основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался 22 июля после продолжительной болезни. Поклонники в Петербурге вспоминают его выступления и личные встречи, сообщает сайт MK.Ru .

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна — культового музыканта, певца и шоумена, одного из основателей группы Black Sabbath. Артист скончался в кругу семьи после долгой борьбы с болезнью Паркинсона и перенесенных операций на позвоночнике. Причина смерти официально не раскрывается.

Осборн трижды выступал в Петербурге. Первый концерт прошел 29 мая 2007 года на сцене Ледового дворца. Тогда музыкант приехал вместе с женой Шэрон, с которой прожил 43 года. Журналист Анна Лаврова отметила, что между супругами была заметна трогательная поддержка и забота, несмотря на сложный характер артиста.

«Она все время за ним ухаживала. То за руку его поддерживала, то еще как-то помогала. Но он только один раз с ней приезжал. Остальные два раза он без нее был», — поделилась Анна.

В 2010 году Осборн вновь посетил Петербург. По словам журналиста, уже тогда было заметно, что музыкант серьезно болен: он сильно дрожал, но продолжал выступать без коляски. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист подарил российским фанатам яркое шоу. Получить автограф Оззи было непросто из-за плотного кольца охраны, однако Лавровой удалось это сделать.

В последний раз Осборн выступил в Петербурге в 2018 году, уже с тростью. Журналисту и ее друзьям пришлось дежурить у гостиницы, чтобы получить автограф и памятный постер. По словам Анны, встречи с музыкантом оставили незабываемые впечатления и зарядили невероятной энергией.

Сегодня поклонники по всему миру скорбят по Оззи Осборну и продолжают слушать его бессмертные хиты.